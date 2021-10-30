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G20峰會｜20國同意徵15%全球企業稅2023年實施 阻跨國公司避稅
7 小時前
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G20峰會｜20國同意徵15%全球企業稅2023年實施 阻跨國公司避稅
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G20峰會一連兩天在意大利羅馬舉行，圖為荷蘭首相呂特(左)和英國首相約翰遜(右)。(美聯社)

20國集團(G20)峰會在意大利羅馬舉行，與會20個全球最大經濟體系的領袖支持美國提案，徵收全球企業稅最少15%，預料周日會正式公布。此新稅項2023年實施，將縮窄跨國大公司避稅範圍。

美國總統拜登提出的方案是徵收21%，雖然最後拍板是15%，但他表示歡迎。有美國官員稱，這不單只是一個稅項協議，還重塑全球經濟的規則。有關協議構想源自經濟合作及發展組織(經合組織、OECD)，旨在保障政府的稅項收入及促進跨國公司穩定營商，將向大型企業徵收最低15%稅項，從而增加大部分政府收入，並依據公司銷售客戶的地區徵稅，而非根據公司基地設在哪裡，或影響國際企業透過在巴拿馬等避稅天堂設公司避稅。

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20國集團與會領袖影大合照。(路透社)

美國額外稅收為中國15倍

部分國家如美國，從全球最低企業稅的得益較其他國家大，根據《華爾街日報》報道，美國從這新稅項協議所得的額外稅收將是中國的15倍，另估計52個發展中國家的收入每年總共可增15億至20億美元(約117億至156億港元)，較富裕國家為少。拜登早前指，全球企業稅可消除跨國企業將就業機會和利潤轉移到海外，並確保跨國企業在國內支付合理的稅款。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/g20峰會｜20國同意徵15全球企業稅2023年實施-阻跨國公司避稅-290903
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