G7公報多方面指責中國 環時：中國人不吃這一套

七大工業國集團(G7)領袖峰會昨發布聯合公報，呼籲中國尊重新疆人權及保障香港的高度自治，並首度強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題，又強烈反對在東海和南海「單方面改變現狀和增加緊強」的任何企圖。中國官媒《環球時報》發表題為《G7公報造勢，中國人不吃這一套》的社評，指「這是西方大國最系統指責中國以及干涉中國事務的一次」，但七國領導人討論中國問題時有激烈辯論，「尤其是德國和意大利以及歐盟領導人反對以對手的方式與中國打交道。最後的公報顯然是『美國主導、各方妥協』的產物」。

社評指出，「這應當被視為美國拉攏盟國共同對付中國一個有所收穫的開始，它預示了中國外交將在未來面臨來自美國通過西方平台施加的更大壓力」，但「中國完全不必被這樣的情況嚇住」，因為所謂「對華統一戰線」虛大於實，主要集中在輿論和外交層面，「將之轉化為統一對華敵視行動依舊很難」。社評強調，歐洲國家與中國雖然有意識形態分歧，但在經濟上，既是競爭關係，也有合作的戰略需求，故中國「一定要把其他國家與美國區別對待」，中國只要與各國發展正常關係，就能打破美國的圖謀，「中國有在實質上攪黃美歐『統一戰線』的很大空間……中國一定更有能力贏到最後」。