G7峰會｜據報公布新基建計劃 回應中國一帶一路倡議

七國(G7)領袖周六在英國康沃爾郡卡比斯灣召開第二天高峰會時，將會發一份宣言，承諾運用所有資源及採取一連串措施，確保新冠肺炎疫症所造成的重大破壞永遠不會重演。

英國廣播公司報道，與會領袖將會在第二日會議上，列出一系列預防下一個疫情大流行的措施，其中一個目標，就是在未來爆發新疫情時，把研發疫苗時間縮短至100日內。聯合國秘書長古特雷斯與世界衛生組織總幹事譚德塞也會出席當地周六會議。

另外，美聯社引述華府官員指，在今日會議上，將公布一項新的全球基礎設施計劃，回應中國的「一帶一路」倡議，美國同時會推動七國集團領導人，針對中國強迫勞動採取實際行動，將對北京的批評納入會後公報。

美方官員指，總統拜登希望七國集團領導人統一聲音，反對針對維吾爾穆斯林和其他少數族裔的強迫勞動，強調新的全球基建計劃並非只為抗衡中國，指西方國家至今未能為應對中國強迫勞動，提供正面替代方案，新計劃是反映西方國家價值觀、規範和營商方式。官員指，計劃將籌集數千億元的政府和私人資金，在2035年前為貧困國家提供40萬億美元，用於基建。

官員認為，現在是採取具體行動，公開反對中國強迫勞動的機會，認為強迫勞動是侮辱人類尊嚴，雖然會後公報預料不會即時對北京採取懲罰性措施，但此舉旨在傳達七國集團對捍衛人權及共同努力消除強迫勞動的信息。報道指，部分歐洲盟友不願意與中國如此分裂，不清楚各方會否將譴責北京的措詞，寫入聯合公報。