Google自動駕駛汽車三藩市載客測試 將邀數百人試坐

Google母公司Alphabet自動駕駛業務部門Waymo，將於美國三藩市進行自動駕駛載客測試，以測試在人口稠密及交通擁擠地區的安全水平。

根據公告，將推出一項名為Trusted Tester的研究項目，當地居民可以透過公司的Waymo One應用程式註冊後，預約搭乘Jaguar I-PACE SUV作為服務車輛，這架車設有司機坐在駕駛座，雙手放在軚盤，但全程將自動操作，司機只在緊急情況下扭軚。

Waymo正在挑選測試對象，邀請有意乘坐的人下載其軟件，以安排免費試坐。公司初步估計，只接納數百名試坐者，被挑選的測試對象須完全對乘車細節完全保密。集團發言人回應稱，自駕服務進度較預期緩慢，適當時候會公布下一步安排。

據報有員工不滿發展步伐緩慢而辭職

Waymo的資深產品經理Sam Kansara 表示，公司自動駕駛汽車推出的速度比預計的要慢，目前這一步是為獲得更多行車資訊，以豐富自動駕駛的行車路線圖。有報道指，部分員工對Waymo發展緩慢感到失望，數名員工在過去數個月先後離職，其中包括前執行長。

Waymo最初是Google約在10年前開始的自動駕駛汽車計畫，後來Waymo成為Google母公司 Alphabet旗下的一家獨立公司，於2017年在美國鳳凰城公開測試自動駕駛車輛，並在2020年正式在該市推出這項服務。Waymo目前只在人口較少的亞里桑那州鳳凰城提供有限度載客服務，其他城市則在測試階段。