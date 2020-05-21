Google Doodle新設計紀念光纖之父高錕

Google將於11月4日推出動畫Doodle，表揚光纖之父高錕一生的貢獻，感謝高錕用光纖聯繫了世界，為今天的通訊及互聯網發展奠定基礎。

高錕與GeorgeHockham1966年發表光纖通訊研究論文

高錕與GeorgeHockham在1966年發表了劃時代的光纖通訊研究論文，促使全球首個光纖通訊網絡於1977年面世，在1980年代更負責監督全球光纖網絡建設，徹底顛覆了全球通訊以及日後互聯網的發展。在1987至1996年擔任香港中文大學校長期間，他也致力培育人才。到了2009年，高錕獲頒諾貝爾物理學獎。

互聯網為生活不可或缺

Google香港銷售及營運總經理余名德指，互聯網已成為日常生活中不可或缺的一環。實難想像在60年代，「互聯網」仍未出現，大家仍在尋找方法進行遠距離資訊傳送的日子。全靠高錕教授的堅持不懈，其光纖通訊研究成就了今天聯繫更緊密的世界。他曾說過「只有不斷嘗試並從失敗中學習才會孕育出好的構思」，這正正是創新精神的要素，而他對科學的熱誠亦為年輕一代帶來重要啟迪。期待與本地人才及夥伴一同發揮創意，推動香港成為智慧城市。