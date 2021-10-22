H5N6禽流感｜東莞增1確診 路透：病毒或變種 中國患者比去年多

廣東省衛健委今日通報，東莞市有1宗人類感染H5N6禽流感個案。患者為一名居於東莞萬江街道的52歲男子，目前正在東莞市定點醫院積極治療。

專家研判認為，今次個案為偶發個案，現階段該病毒傳播風險較低，但提醒市民要繼續保持警覺，接觸禽鳥後、飯前便後都要洗手，禽肉和蛋要煮熟才吃，不要食用死禽肉，不要購買來源不明的禽鳥類產品，且盡可能避免到活禽市場。

本港近期密切關注2宗湖南個案

另外，本港衛生防護中心昨表示，正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感(H5N6)個案，患者為一名居於湖南永州的66歲男子，是一名農民，曾接觸活家禽，上月25日出現病徵，同月27日入院接受治療，情況危殆。衛生防護中心亦曾在本月18日表示，正密切關注湖南常德一宗同類個案，患者是60歲女農民，曾接觸病死禽，本月3日出現病徵，同月13日入院治療，情況危殆。

路透：中國已向世衛通報21宗人類染H5N6

路透社則在周二報道，中國今年已向世界衛生組織通報21宗人類感染H5N6禽流感個案，而去年只有5宗。報道指，中國今年相關個案數字雖然遠低於2017年人類感染H7N9禽流感的數百人，但患者染病後症狀嚴重，多人病危，並有最少6人死亡。

荷蘭鹿特丹伊拉斯姆大學醫學中心比較病理學教授Thijs Kuiken表示，H5N6禽流感是一種高致死率病毒，中國今年多人受感染的情況令人關注。他認為，感染人數增加可能是因為病毒變種，導致人類更易受感染，或者家禽身上有更多這種病毒。

病毒與H5N8非常相似

報道提到，中國疾控中心曾於上月在旗下周報英文版發表論文，稱「H5N6的基因多樣性和地理分布持續增加，對養禽業和人類健康構成嚴重威脅」。報道又指，中國最多人感染H5N6的是四川西南部，鄰近的重慶、廣西、廣東、安徽和湖南都有感染報告；最少10宗是由非常似H5N8的病毒引起，該種病毒去年冬天在歐洲各地家禽養殖場中肆虐，也在中國導致野生雀鳥死亡。