HKU SPACE引虛擬實景教學 學生置身火星走進圖則

教學科技日新月異，近年冒起的「洞穴式自動虛擬實境系統」(CAVE)，為學生帶來更全面的學習體驗。香港大學專業進修學院(HKU SPACE) 於2018年將CAVE技術應用於不同學科如室內設計、地理及天文學等，學生在室內亦恍如置身實境，上至踏足火星，下至考察地質公園，更能「走進」室內設計圖，導師每次會安排8至10名學生在場內學習。另外，學院設虛擬實景(VR)教學工具，可用於逾百個課程，其中航空學學生可在模擬機艙環境裏練習如何處理緊急狀況。



受疫情影，教學形式改為網課，雖然近日疫情穩定，HKU SPACE會維持面授教學和網課。而首席講師Dr. Lawrence Ramsden分享新教學模式「反轉課堂」(Flip Classroom)，先讓學生以網課學習理論，再回校完成功課，席間可跟進學生的學習進度和能力。

HKU SPACE今年設現場及網上報名，並透過遠端會議軟件Zoom進行面試。校方今年已派出約5千個有條件錄取，預料收生人數約3千人。