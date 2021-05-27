IB放榜 本港誕130狀元創新高

國際文憑大學預科課程(IBDP)昨放榜，本港超過2千名學生應考，當中130人考獲滿分(45分)成為IB狀元，比去年同期的23人急增近5倍，屬歷年之冠。其中，拔萃男書院的IB狀元增至17人，遠超上屆3人的紀錄，該校並同時有12人考獲44分的「榜眼」，以及13名考獲43分的「探花」。另一傳統名校聖保羅男女中學則誕13名IB狀元、21名榜眼及3名探花。保良局蔡繼有學校則誕6名狀元，而聖士提反書院及滬江維多利亞學校各出3名IB狀元。



男拔17名狀元中，12人表示會留港升學，當中8人修讀醫科；另外3人海外升學，2人未決定。男拔狀元伍政宏稱，將赴英國倫敦政治學院修讀政治及國際關係。他指，對政府與人民關係、社會運作及中國與各國關係有興趣，畢業後有意回港發展，希望解決社會深層次問題。疫情下在家溫書十分考驗考生的自律能力，另一男拔狀元黃淮耀分享指，在家溫書期間為加強專注力，除每日戴手錶計時溫習8小時，並刪除Facebook、Instagram等個人社交媒體帳戶，集中關注自己，「可能唔係最理想方法，但亦都係最快解決方法。」國際文憑組織(IBO)公布，今年全球考獲滿分的考生有1,155人，較去年140名增1,015人，多逾7倍。其中130名IB狀元來自香港，佔全球狀元人數11%，佔比較去年的16%為低；但平均分略為上升，由去年36.31分，增至38.93分，並高於全球平均分32.99分。