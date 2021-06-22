iBond｜明日正式上市 長揸短炒派息回報攻略

新一期通脹掛鈎債券(iBond)明日在港交所上市，認購人數及金額齊齊創歷年新高，最終發行額為200億元，每人最多獲發3手。手持iBond到底應該上市首日即沽，還是長揸等升值？

政府早前公布第8批通脹掛鈎債券(iBond)配發結果，其中55,381份認購兩手或以下債券的申請，均將獲全數派發；餘下約65.4萬份申請，即認購兩手以上者，將先獲發兩手債券，並進行抽籤，其中約60.6萬份申請將獲配發多一手債券。

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短炒？

反觀過去7期iBond首日表現，除了2011年首次發行升幅達6.7%外，升幅介乎2.75%至5.5%。有證券業人士預計，首日掛牌價格介乎103元至105元，即每手最少有機會賺300元，較iBond保證派息2厘或200元高。若以105元放出，每手收益更增至500元，2手更可1,000元「袋袋平安」。

長揸？

iBond每半年派息一次，保證息率維持在2厘，3年後到期。投資者若決定長線持有，揸足3年每手最少可獲600元利息，手持3手更可獲1,800元。

翻查零售債券發行計劃網站，過去7期iBond年息表現最好的，同樣是首批iBond，但其後表現卻每況愈下(見圖)。