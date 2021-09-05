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IMPOSSIBLE植物豬肉登陸香港 下月起糖廠街市集每日免費派100份便當
1 小時前
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IMPOSSIBLE植物豬肉便當素食
IMPOSSIBLE植物豬肉登陸香港 下月起糖廠街市集每日免費派100份便當
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IMPOSSIBLE植物豬肉登陸香港 下月起糖廠街市集每日免費派100份便當。

近年越來越多人轉吃素食，市場亦多了不同的素食選擇。其中Impossible Foods宣布為餐飲市場推出Impossible植物豬肉。此外，Impossible Foods還會在今個10月，於太古坊糖廠街市集，每日向公眾免費派發100份Impossible植物豬肉便當盒，讓大家一嚐素食創意料理。

糖廠街市集每日免費派發100份便當

為慶祝 Impossible植物豬肉登陸香港，於10月4日至8日期間，Impossible Foods將聯同15間餐廳夥伴攜手製作特色便當，每日向公眾免費派發100份 Impossible植物豬肉便當盒，而每日均設有不同主題，由點心、傳統中菜、新派菜式以至東南亞美食不等。每個便當盒會包括3款由不同人氣餐廳精心炮製的菜式，以試食份量讓大家一盒試盡3道美食，參與餐廳包括：添好運、好燒味、王家沙花樣年華、印尼餐廳 1968、Check In Taipei、京都勝牛及素年等。

而在緊接的數星期，Impossible Foods多個餐廳夥伴將會繼續在糖廠街市集輪流上場，於整個10月內為食客帶來多款 Impossible 植物豬肉菜式及其他特色美食。

另外，由 10月4日起，全港超過40個餐飲品牌合共120多間餐廳將推出多款嶄新Impossible植物豬肉創意料理，詳情請瀏覽 Impossible 植物豬肉香港官方網站

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IMPOSSIBLE植物豬肉登陸香港 下月起糖廠街市集每日免費派100份便當


 

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Impossible Foods將聯同15間餐廳夥伴攜手製作特色便當。
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便當盒每日均設有不同主題。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/impossible植物豬肉登陸香港-下月起糖廠街市集每日免費派100份便當-285949
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