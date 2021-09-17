Instagram中止推出兒童版計劃

美國《華盛頓郵報》，早前揭露Instagram打算推出一個給予13歲以下兒童「體驗」的特別版本Instagram Kids，然而在家長及保護兒童團體的反對之下，Instagram的主管Adam Mosseri就宣布中止有關的計劃。

Adam Mosseri表示在聽取了家長、專家、政策制定者和監管者意見後，決定暫停Instagram Kids的計劃。在有關計劃被公開之後，有人將之形容為「給女童的毒藥」。Instagram方面指出有關計劃是一個應對兒童虛報年齡以登入相關程式的一個實際解決方法，又指這令兒童可以在許可的年齡下，能夠在許可的年齡下，與接近年紀的朋友以及家人進行溝通。

IG主管：這些兒童一早已在網上

在4月，99個團體及個人聯署，發起免受商業滋擾的童年計劃，指「沉迷圖像」的平台危害兒童的健康和私隱，要求取消有關的計劃。不過Instagram認為，其實相關的兒童早已在網上，他們只不過利用虛報年齡而登入Instagram。Mosseri指，他們還是會訂出給予10至12歲兒童的更好版本，以取代依靠應用程式的能力去驗證帳戶年紀。Adam Mosser認為：「現實時這些兒童早已經在線。」

雖然兒童版Instagram Kids計劃版叫停，不過Instagram仍計劃推出版本給予13至19歲的青年，並給予家長可作出監察。