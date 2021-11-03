IS妻子的悲歌｜英女關敘利亞難民營遭掟汽油彈 只因化妝著波鞋

又一個「伊斯蘭國妻子」(IS wives)的故事……英國女子貝甘(Shamima Begum) 15歲那年，即2015年投奔敘利亞IS組織，並嫁給荷蘭籍成員里迪克(Yago Riedijk)，至19年，貝甘被英國政府取消公民資格。

夫婦育有3名年幼子女，但都早年夭折，至今兩人分開，貝甘被關進敘利亞北部難民營，正循法律途徑爭取返英，里迪克則被扣押在敘國北部一個羈留中心，他18年被荷蘭法院裁定加入極端組織罪成，若他再踏足歐洲，即面臨6年監禁。

公開譴責IS 早成襲擊目標

里迪克近日在羈留中心受訪，大談他與貝甘昔日的IS生活，形容以前一家人焗蛋糕是「美好回憶」。里迪克又指，IS襲擊西方人，在伊斯蘭教義上是不負責任，因為伊斯蘭教禁止濫殺無辜，但他拒絕譴責IS的斬首以及買賣性奴的暴行。他認為IS未滅亡，他仍希望終有一日可建立一個建基於伊斯蘭教傳統的國度。

這邊廂，被關在難民營的貝甘上周卻受襲，她居住的帳篷被人擲燃燒彈縱火，英國《太陽報》引述知情者指，是因為貝甘化妝、穿運動鞋，「觸怒了(難民營裡的) IS妻子」。貝甘曾公開譴責IS，頓成攻擊目標，縱火事件後，她表示很擔心人身安全。