Am730
Am730
Am730
Am730
News
IS妻子的悲歌｜英女關敘利亞難民營遭掟汽油彈 只因化妝著波鞋
1 小時前
#Hashtags
ISISIS伊斯蘭國回教極端組織伊斯蘭教
IS妻子的悲歌｜英女關敘利亞難民營遭掟汽油彈 只因化妝著波鞋
news-images
貝甘今年9月公開要求英國政府批准她回國。(互聯網)
 news-images
貝甘早年投奔敘利亞，嫁給IS分子，生兒育女。(互聯網)
 news-images
里迪克近日受訪。(互聯網)
 news-images
貝甘住在敘利亞北部一個難民營。(互聯網)

又一個「伊斯蘭國妻子」(IS wives)的故事……英國女子貝甘(Shamima Begum) 15歲那年，即2015年投奔敘利亞IS組織，並嫁給荷蘭籍成員里迪克(Yago Riedijk)，至19年，貝甘被英國政府取消公民資格。

夫婦育有3名年幼子女，但都早年夭折，至今兩人分開，貝甘被關進敘利亞北部難民營，正循法律途徑爭取返英，里迪克則被扣押在敘國北部一個羈留中心，他18年被荷蘭法院裁定加入極端組織罪成，若他再踏足歐洲，即面臨6年監禁。

公開譴責IS 早成襲擊目標

里迪克近日在羈留中心受訪，大談他與貝甘昔日的IS生活，形容以前一家人焗蛋糕是「美好回憶」。里迪克又指，IS襲擊西方人，在伊斯蘭教義上是不負責任，因為伊斯蘭教禁止濫殺無辜，但他拒絕譴責IS的斬首以及買賣性奴的暴行。他認為IS未滅亡，他仍希望終有一日可建立一個建基於伊斯蘭教傳統的國度。

這邊廂，被關在難民營的貝甘上周卻受襲，她居住的帳篷被人擲燃燒彈縱火，英國《太陽報》引述知情者指，是因為貝甘化妝、穿運動鞋，「觸怒了(難民營裡的) IS妻子」。貝甘曾公開譴責IS，頓成攻擊目標，縱火事件後，她表示很擔心人身安全。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/is妻子的悲歌｜英女關敘利亞難民營遭掟汽油彈-只因化妝著波鞋-293067
#Hashtags
ISISIS伊斯蘭國回教極端組織伊斯蘭教
Am730

VTC中電合作成立電力工程實驗室 助學生模擬環境分析實習

用戶造謠王健林去世 今日頭條：永久封禁

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
VTC中電合作成立電力工程實驗室 助學生模擬環境分析實習
Am730
Am730
用戶造謠王健林去世 今日頭條：永久封禁
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多