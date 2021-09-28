IT國企掛滿鼓勵加班標語 「他加我也加 想跑也跑不了」

作得出一系列要求全員加班的標語還掛滿辦公室，這家公司實在厲害！山東濟南知名IT國企「浪潮集團」(旗下香港上市公司為「浪潮國際(596)」)近日被員工爆料，辦公室天花掛起一系列鼓勵加班的標語，包括「大家加，才是真的加，加班真好」、「他加我也加，想跑也跑不了」、「我們相信，加班才更省錢」、「有空就去『加班』吧，去完成那些我們還未完成的事」。有內地傳媒隨即指出，浪潮集團加班無補水及必須加班滿一定時間，是比其主要服務雲計算和大數據更為出名的「文化產物」。

網民：比沒文化更可怕

內地網民紛紛表示，「上班族看到這樣的標語要直呼『救命』，設計師看到都要抖三抖」、「現在這些公司勇於把鼓動(逼)人加班放在表面上的真的不多了啊，有關部門要不要主動關心一下加班工資發放情況呢」、「一個企業把加班作為『文化』，甚至比沒有文化更可怕」、「真的是逆風而上，別的大公司都開始取消996(朝9晚9每周上班6天)，實行965工作制了，人家浪潮反其道而行之」。

網民用「內捲」反諷

有網民就認為「太(內)捲了」，用「躺平」的另一極端「內捲」來模仿浪潮集團的加班標語造句反諷，「大家都是衛生紙，大家捲才是真的捲，捲真好」、「我就是洗衣機裡衣服口袋的衛生紙，把我捲爛了誰也別好過」。

「內捲」即「向內演化」，無實際意義的消耗、沒有發展的增長，以及工作或考試的非理性內部競爭、內部消耗或停滯不前等，都可以稱為內捲。

網民疑強逼加班 或違勞動法

還有網民指出，「8月份最高院和人社部才聯合發布典型案件，重申超時加班違法，浪潮集團這是決定頂風作案，圖啥？這是打算強迫加班，一條道走到黑了」。

內地勞動法規定，勞動者每日工作不超過8小時，平均每周不超過44小時，用人單位因生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可延長工時，每日不超過1小時；若因特殊原因延長工時，在保障勞動者身體健康的條件下，延長工時每日不得超過3小時，每月不得超過36小時。

內地「極目新聞」指出，浪潮集團微博上月曾有網民留言提及該公司的加班問題，「能不能不要評比加班啊……我一個月加班87個小時然後說我加班不夠要扣我工資！要麼加班給加班費要麼別提倡加班！」

內媒直指浪潮出晒名加班無補水

新浪網更指出，浪潮集團的加班文化在坊間非常有名，「浪潮加班有兩大特點，一是不給加班費，二是每月加班時長有要求，一和二又是相輔相成的關係。也就是說，在浪潮工作，你必須每月加夠xxx小時的班，這是涵蓋在基本工作要求裡的」。

新浪網批評，「浪潮不給加班費，又硬性規定加班時長的做法，本就是對勞動法的踐踏，也是對員工私人時間的粗暴佔用，如今，它又大張旗鼓的將加班文化打成橫幅，高懸於辦公室內，大肆宣揚，不得不說企業文化已經病得不輕……更何況，浪潮的加班標語，是讓大家互相攀比加班，而不是以報酬換加班」。

勞動保障部門：將派員了解

濟南市勞動保障監察支隊工作人員今日表示，已關注到今次事件，明日將派人到浪潮集團了解情況，若浪潮集團將標語內容落實到規章制度內，即違反現行的勞動保障法律法規，相關部門會糾正這種行為。