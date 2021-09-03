IT界種票案｜10名被告罪成 22日判刑

2016年立法會選舉資訊科技界種票案，10名被告罪成，法官聽取被告求情後，押後至下月22日判刑。

陳永鏗、郭家健、林澤謙及吳嘉浩於區域法院被裁定在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪名成立，其餘被告包括的士司機從業員總會時任會務總監李為民、時任幹事雷亞福及他的親屬，早前已承認串謀詐騙以及串謀在選舉中作出舞弊行為、提供利益予他人等罪名。

李為民潘秀芳雷亞福向法官求情

李為民的代表律師希望法官考慮被告在開審前認罪，省卻傳召證人的時間，被告亦已悔不當初，最終選舉結果也沒有改變，不要加重被告刑責，酌情扣減兩成以上刑期。

第三被告潘秀芳代表律師求情時指，她案發時為的總文員，入職才1個月，因務按指示處理案中涉及的資料，她的角色與選舉沒有直接關係，沒有參選或提供利益，在案中未有獲得任何利益，罪無可恕但情有可原，希望法官考慮判處非監禁式刑罰或短期監禁。

雷亞福求情時指，他在案中是中間人，並非主要角色，只是一時愚昧犯案，他一手創辦的公司亦面臨結業，已經受到教訓。

餘下的被告時任的總副秘書長楊耀鴻下月4日求情，案件下月22日判刑。

案情指，李為民、楊耀鴻、雷亞福等人串謀其他人以虛假的專業資格，涉嫌串謀詐騙選舉事務處，以虛假專業資格和學歷，替240人申請成為電機暨電子工程師學會香港分會會員，並申請成為資訊科技界選民。李為民、雷亞福等4人亦被控串謀在選舉中作出舞弊行為，向36人每人提供1,000元，作為投票予楊全盛的誘因。另外10人被控選舉舞弊，分別接受700至1,000元，作為投票予楊全盛的誘因。