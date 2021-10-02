Jellybean咁大｜美夫婦遊公園執到逾4卡黃鑽

美國一對夫婦在阿肯色州國家公園發現一粒4.38卡鑽石。原來該公園至今已發現7.5萬粒鑽石。

一對來自北加州的夫婦於上月已到過阿肯色州的兩個國家公園遠足，這次突然心血來潮，來到鑽石坑州立國家公園(Crater of Diamonds State Park)，這座公園是世界上唯一對外開放的鑽石礦公園，從1972年開放至今，已經有50年歷史。

妻子Noreen Wredberg表示，當日步行大約40分鐘，突然看到地上有粒閃閃發光的東西，「當時根本不知道它是甚麼，只覺得它晶瑩剔透，閃閃生光，就把它撿起來」。

Noreen Wredberg將這粒閃石交給她的丈夫，丈夫就交到的鑽石發現中心，中心負責人Caleb Howell表示：「這顆鑽石重超過4卡，大約有一粒Jellybean軟糖那麼大，呈梨形，檸檬黃色，令人驚訝。」

這個公園表層下，原來是9,500萬年前的一個火山通道，這個公園還有個吸引人的地方，就是遊客可以保留他們在公園內發現的東西。

Noreen Wredberg與丈夫已返回居住地，仍在決定如何處理這顆鑽石。根據哥倫比亞廣播公司(CBS)的報道，Noreen Wredberg仍未對鑽石進行評估。

公園今年已發現258粒鑽石

惟目前仍無法得知Noreen Wredberg發現的這顆鑽石價值多少，據公園發表的聲明指，中心不會對鑽石做任何估價，鑽石擁有人Noreen Wredberg將為該鑽石命名為「Lucy」，是今年遊客在鑽石火山口發現並登記的 258 粒鑽石之一。聲明又提到，自從1906年以來，在這公園已經發現了7.5萬粒鑽石。

根據記載，1990年在公園內發現的一粒3.03卡白色鑽石，後來被切割成1.09克拉的圓形鑽石，鑲崁在金戒指上，賣出3.4萬美元，折合約26.4萬港元；2015 年，一名科羅拉多州女子於在火山口發現了一粒 8.5 卡的白色鑽石，它被稱為「Esperanza」，市價約100萬美元，折合約778萬港元； 去年亦有人發現一粒9.07卡的鑽石。