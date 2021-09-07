JR東日本部分路線傍晚仍未恢復 女乘客困車廂兩小時：遇這突發事很驚訝

JR東日本鐵路公司埼玉縣變電站爆炸起火，導致首都圈多條鐵路線因停電一度癱瘓，NHK報道，受影響的包括首都圈山手線、京濱東北線、常磐線等10條鐵路線，截至當地時間傍晚6時許，京濱東北線、宇都宮線、高崎線仍停運，JR東日本正加緊搶修，表示預計至晚上8時半左右可恢復運作。報道指，山手線、京葉線、武蔵野線、常磐線的快速列車服務，以及埼京線等已恢復運作。

JR東日本表示，事發時，京濱東北線、宇都宮線、高崎線等行駛中的列車因供電問題一度停駛，隨後以慢速駛至最近車站，讓乘客下車。

女乘客取消見友人行程

一名30多歲女子事發時正乘搭湘南新宿線從埼玉往東京方向列車，她受訪稱，當時列車離開浦和站不久，駛至赤羽站前突然停下，車廂內熄燈，乘客不太多，都保持安靜。乘客在車廂等候約兩小時後，列車恢復行駛，駛回浦和站，乘客便下車。女子說，原本打算去見朋友，但行程被迫取消，「遇上這種突發事故，我很驚訝」。

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