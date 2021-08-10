JUPAS放榜｜逾1.5萬人獲派學士學位 港大中大取錄精英運動員

大學聯招(JUPAS)今日放榜，今年申請人數達40,658人，當中約2萬人獲正式遴選取錄，即49.28%，比去年48%多；約1.5萬人獲學士課程取錄，比例創歷來新高。

今年獲學士課程取錄人數約1.5萬人，佔整體38.1%，另外約4,500人獲副學士或高級文憑課程取錄。SSSDP「資助計劃」的全日制學士學位課程，共取錄3,491人。八成二人獲派首三個志願。

港大中大各取錄一名超級狀元

今屆7名7科5**狀元，其中3位獲港大取錄，分別入讀計量金融及內外全科醫學士課程。中大則取錄1位「超級狀元」及3位狀元入讀醫學(環球醫學領袖培訓專修)。

香港大學表示，今年有13名學生考獲最佳文憑試成績，以「明德學子」身份入讀港大。港大今年新增「文憑試Top 1%獎學金」，獎勵成績在今屆文憑試中屬最頂尖1%的新生。今年共取錄115名尖子，每人可獲50,000元或以上獎學金。港大今年透過精英運動員推薦計劃取錄了21名優秀運動員，他們擅長的運動項目包括劍擊、游泳、羽毛球、手球及跆拳道等，校方指他們的學術表現亦非常優異。

中大今年共取錄3,066名聯招生，校方稱錄取近半數全港考獲六科5**或以上的考生。中大指全港考獲一科5**成績或以上的考生，近四成獲中大取錄。中大又指，今年獲頒「運動員獎學金」的有22人，分別在游泳、劍擊、跆拳道、越野賽、田徑、羽毛球、乒乓球、籃球、手球、欖球、足球、壘球、網球及排球有傑出表現，其中4人是港隊代表、15人是香港青年軍、另有3人為學界體育聯會精英。

科技大學表示，今年經大學聯招取錄1,910名文憑試學生，入讀考生最佳五科平均成績為5級。量化金融學課程為科大本屆平均收生成績最好的科目。

聯招處提醒，申請人若取得覆核成績後希望獲重新考慮取錄資格，可在下周四(19日)登入聯招系統遞交覆核成績，結果本月26日公布。

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