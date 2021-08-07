JUPAS放榜｜5狀元留港讀醫 中大醫學院攬4人
1 小時前
JUPAS放榜｜5狀元留港讀醫 中大醫學院攬4人
大學聯招(JUPAS)今日放榜，今年7名考獲最少7科5**狀元中，有5人打算在港讀醫，中大醫學院表示取錄其中4人，包括拔萃女書院的「超級狀元」陳愷盈、聖士提反女子中學的陳樂融、英華書院的程朗，以及伊利沙伯中學的梁博賢。
中大醫學院今年透過JUPAS取錄186名考生入讀醫科課程，佔學額七成。醫學(環球醫學領袖培訓專修)連續八年成為全港收生成績中位數最高分的學科，7科成績中位數為47分，即較滿分少2分，最佳5科中位數則為35分，即滿分；內外全科醫學士7科成績中位數為43分，最佳5科中位數則為32分。
相關新聞：
JUPAS放榜｜逾1.5萬人獲派學士學位 港大中大取錄精英運動員
DSE放榜｜歷屆十大狀元搖籃今年僅兩間上榜 幾多狀元最終揀讀醫科?
DSE放榜｜聖士提反女子中學首誕狀元 陳樂融坦言本港自由收窄
DSE放榜｜伊中誕男狀元梁博賢 深感醫護偉大立志加入公立醫院
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/jupas放榜｜5狀元留港讀醫 中大醫學院攬4人-280090