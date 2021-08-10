JUPAS放榜｜MIRROR成員Tiger首跳Solo 鼓勵考生勇敢追夢(有片)

明天就是大學聯合招生辦法(JUPAS)放榜的大日子，為紓緩一眾考生的緊張情緒及替他們加油打氣，人氣男子組合MIRROR成員Tiger(邱傲然)為大家送上Solo Dance《鼓舞》應援跳舞影片，希望透過強勁的節拍及精彩的舞步演繹，走出迷茫困惑之境突破自我，並藉此勉勵考生們為未來努力奮鬥，積極裝備自己以實踐理想。



21歲的Tiger曾經歷香港中學文憑考試(DSE)，深明考生面對沉重的壓力，他希望藉着充滿活力的舞步鼓勵一眾考生以輕鬆心情面對結果：「我都是DSE的過來人，公開考試的過程的確令人辛苦又感到煎熬，但只要大家一起享受考試結束後的心情，做自己喜歡和開心的事，例如放假跟朋友結伴外出，用輕鬆心情面對結果已經足夠，因為考試已經完成，當下亦改變不到成績，不如去好好享受和接受之後發生的事情。」



是次《GO! X Tiger鼓舞企劃》之Solo Dance《鼓舞》作品，由專為香港年輕人而設的社交平台「夠薑蔥 GO! GingerOnion」特別呈獻，希望透過分享Tiger的經歷讓每位DSE考生看到，只要大家為夢想努力奮鬥，定可在不同舞台上發光發亮！有關影片今日下午5時可在Instagram和YouTube觀看。