K11 MUSEA夥環團收集7000膠樽 廢膠再造500把環保雨傘

環保署研究政策管制塑膠廢物，「走塑」再引熱議，K11 MUSEA今年4月起向逾30個商戶回收膠樽，並與環團V Cycle合作，經加工後，每14個膠樽物料便可「升級」製成一把雨傘，首階段將7,000個膠樽已轉化成500把環保雨傘。V Cycle負責人史濟民指，現時市場對回收物料需求較大，塑膠再造產品有發展空間，除了雨傘，單以膠樽的物料亦可轉化成帆布袋、背囊和風褸等。



今次團體主要與K11 MUSEA合作，收集逾30個商戶的塑膠廢物，單是膠樽，數個月已可收集到數千個，團體將塑膠送到台灣廠商打碎後織成紗線，再送到內地廠房織出雨傘的防水布，並生產500把環保雨傘。K11可持續發展主管鄧業煒(上圖)指，首階段製成500把雨傘後，再有租戶加入，現已達50個租戶參與，佔整個商場六分一，計劃將推出第二階段，目標是所有商戶均可參與回收。

團體以50元時薪僱用3名年齡60至80歲的拾荒者，每周工作三天，每次3小時，讓他們在安全的地方將回收塑膠分類(下圖)。今次與K11 MUSEA的合作中，3人工作總時數達120小時，3名拾荒者亦認為自己可為環保貢獻，覺得開心。史濟民續指，回收塑膠分為7種型號及類別，當中以1號塑膠，即製成日用膠樽的聚酯(Polyester)較普遍可用於再造產品，除可轉化成帆布、鋁布、牛津布等多種布料，混入棉更可製成衣物。團體早於兩年前已為渣打馬拉松的大會製作塑膠再造帆布袋，礙於疫情賽事延期多時，帆布袋將於今年比賽「亮相」。

K11 MUSEA夥環團收集7000膠樽 廢膠再造500把環保雨傘