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M+下周五開幕 不干涉策展人揀展品 馮程淑儀：西九無艾未未「中指相」
4 小時前
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西九文化區M+博物館馮程淑儀艾未未港區國安法故宮博物館
M+下周五開幕 不干涉策展人揀展品 馮程淑儀：西九無艾未未「中指相」

西九文化區M+博物館將於下周五正式對公眾開放，館方採用預約方式入場，具體詳情本周公布。其中一個開幕展主題為「希克藏品」，藏品清單包括被建制派質疑涉違《港區國安法》的艾未未作品。被問到會否將相關具爭議的藏品剔出館藏，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指不會如此，強調「扣藏」屬業界大事，會影響博物館聲譽，亦不會干涉策展人挑選展品的決定，惟透露艾未未的「天安門中指相」不在希克展品內。

馮程淑儀昨於傳媒荼敘表示，開館首12個月香港人免費入場，而疫情令來港遊客不多，決定將優惠擴至全部訪客；初步考慮開館初期會有大量人士入場，評估後每日會劃分為多個時段，每個時段最高容納6,000人，具體安排會於周內公布。

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M+博物館將於本周公布預約安排。(資料圖片)
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馮程淑儀籲社會尊重及包容。(香詠倫攝)

籲社會尊重包容

席間有傳媒問到，西九會否增設審查委員會檢視敏感展品，甚至將爭議不斷的艾未未作品剔出館藏，以免觸碰「紅線」觸犯《港區國安法》。馮程淑儀重申，開幕展挑選的展品早於法例生效前已定下，身為行政人員不會干涉策展人的決定，亦信任他們的專業不會犯法，若有展品觸犯任何法例亦不會展出。她解釋，若非藏品為偽冒、侵犯版權等特別情況，業界不會胡亂扣除藏品，否則會沒有人信任館方、捐贈藏品，而且扣藏亦須通過委員會審議。

馮程淑儀指出，策展人以外再成立委員會審查，在M+乃至博物館界亦很敏感，不想出現這個情況「亦唔想行呢步」，相信策展人知道何謂「越界」。她認為，「紅線」在本港雖不清晰，惟已漸漸知道「講緊乜嘢」，若「完全和諧」亦有違當代藝術精神——刺激思考。馮程指，明白「玻璃心」的問題，認為這些批評多出於誤解，籲社會保持尊重及包容，別一面倒攻擊「其他睇法」。

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「香港展」設紙筆供觀眾「到此一遊」。
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「香港展」有不少邀約作品。(資料圖片)
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M+博物館「香港展」有多幅畫作。(資料圖片)
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西九M+博物館的大堂亦藝術處處。(資料圖片)

正與羅浮宮商借藏品

故宮博物館為西九另一個重點項目，料於今年底取得入伙紙，並如期於明年回歸紀念日前準備妥當。馮程淑儀稱，正為其中一個「馬展」，與法國羅浮宮商討借出藏品，冀做到中西文化交流及對話。

M+下周五開幕 不干涉策展人揀展品 馮程淑儀：西九無艾未未「中指相」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/m下周五開幕-不干涉策展人揀展品-馮程淑儀：西九無艾未未「中指相」-291179
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