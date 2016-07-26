M+博物館｜今日正式開放 有參觀市民冀勿審查作品

西九M+博物館今日正式開放參觀，當中會展出逾1,500件藏品，公眾首年可免費入場，在開放前半小時左右，有數10人在門外排隊等候入場。然而，M+館內展品引起政治問題仍然受到關注。現場有市民向傳媒表示，希望M+博物館不要因為審查而令部份作品未能展出，又相信藝術不會推翻政府，只會啟發人民的思維，認為在不冒犯他人的情況下，市民享有愈多表達自由，社會就愈多元。

有人認同不展出艾未未「中指圖」

然而，亦有市民表示，疫情下未能外遊，因此把握機會參觀國際性的博物館，期待看到館內展出內地藝術家艾未未的作品。至於艾未未向北京天安門舉中指的作品《透視研究：天安門》暫時不會展出，她認同有關做法，否則可能違反《港區國安法》，強調如果對國家構成侮辱，就不應該展示。

西九董事局主席唐英年昨日安排傳媒預覽時表示，M+開幕展將不會展出任何一幅《透視研究》的作品，惟會有艾未未的其他作品。他指，有關作品仍在審視中，認為M+博物館作為香港首個當代藝術館，必須清楚顯示M+並非「法律之上」(above the law)，但重申不代表「依家睇唔到就係犯法」，惟未有透露日後會否及何時會展出。

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