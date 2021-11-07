M+博物館｜明日開幕設6大展覽 希克藏品展多張「中國色彩」藝術

西九文化區M+博物館明日(12日)正式開幕，市民逢周二至周日可免費入場參觀，惟需要預先在網上預約。M+初期將設有6個開幕展覽，其中「M+希克藏品：從大革命到全球化」展出兩幅艾未未的作品，以及其他富有「中國色彩」的作品，包括一副由王興偉「二次創作」六四事件照片的《新北京》。

M+開幕展共展出約1,500件藏品，劃分為6個展覽，除「香港：此地彼方」位於地下大堂展廳，其餘5個均在2樓，包括希克展廳的「M+希克藏品：從大革命到全球化」、東展廳「物件 ‧ 空間 ‧ 互動」、南展廳「個體 ‧ 源流 ‧ 表現」、合院展廳「博物館之夢」及西展廳「安東尼 · 葛姆雷：亞洲土地」。另外，2樓設有「焦點空間」及互動倉庫「匣子」，地庫1層亦設有「多媒體中心」及預計明年3月開放的三間「M+戲院」；至於尚未開放的地下2層則設有「潛空間」及「展演空間」。

1500萬元《壽司吧》

其中在「物件 · 空間 · 互動」，展廳獨立劃分出一個房間展出M+以1,500萬元向日本知名設計師倉俁史購買的《東京清友壽司吧》，甫進入房間便設有圍欄，相信市民日後到場參觀都只可遠觀。另外，同樣位於2樓的焦點空間則展出《被釘十字架的電視機—天堂也不聽的禱告》的文字影象作品，由數碼藝術二人組合「張英海重工業」創作，M+早前已將他們的所有作品「買斷」，包括未面世的項目。

唐英年料首年100萬人次參觀

西九董事局唐英年表示，受新冠疫情影響，在缺乏外地旅客下，M+首年預計有約100萬人次參觀，首數天已有逾7.6萬人預約，但坦言西九管理局的財政狀況仍未如理想。他指，由於開幕展藏品眾多，呼籲市民分多次參觀，「每次睇少少，慢慢消化下」。

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