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M+博物館｜每逢周一暫停開放　運輸署提醒6大方法前往西九
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M+博物館西九文化區
M+博物館｜每逢周一暫停開放　運輸署提醒6大方法前往西九
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西九M+博物館設有六大展區。(蘇文傑攝)

西九文化區M+博物館明日(12日)正式開放，市民到訪前需要先在網上預約，並須留意每逢周一閉館。另外，西九文化區相當「隔涉」，運輸署提醒市民可選用六大方法前往。

M+博物館｜6大方法前往西九文化區

⚫ 乘搭港鐵至九龍站(E出口)或柯士甸站(D出口)再徒步前往

⚫ 途經西區海底隧道的20多條隧巴路線 (於西區海底隧道收費廣場巴士站上落)：904、905、914、930、934、936、948、960、961、962B、962X、967、968、969、970、971、973、978等

⚫ 以九龍站公共運輸交匯處為總站的6條專營巴士路線：8、11、203E、215X、281A及296D (於雅翔道或柯士甸道西中途站上落)

⚫ 以九龍站公共運輸交匯處為總站3條專線小巴路線：26D、74D及77M (於雅翔道或柯士甸道西中途站上落)

⚫ 以九龍站公共運輸交匯處為總站，並途經M+博物館的公共運輸服務：九巴296D、小巴26D及74D(只限周五、周末及公眾假期)、專線小巴77M(只限周五、周末及公眾假期)、26、74及74S

⚫ 「中環－西九－尖東－中環」的「水上的士」渡輪服務 (開幕日及由11月14日起逢周日及公眾假期：下午1時30分及下午2時40分由中環開出)

運輸署表示，已提醒公共運輸營辦商密切留意相關服務路線的乘客需求，在有需要時加強服務。所有資訊以運輸署網頁為準。

M+博物館｜開放日子及時間

另外，M+博物館逢周二至周四、周六及周日和公眾假期早上10時至下午6時開放，周五早上10時至晚上10時開放，但逢周一閉館；聖誕節、元旦日及農曆初一、初二閉館。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/m博物館｜每逢周一暫停開放　運輸署提醒6大方法前往西九-292606
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