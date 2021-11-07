M+博物館｜艾未未整輯「中指相」不見影 唐英年稱需時審視

西九文化區M+博物館明日(12日)正式開幕，備受關注的艾未未「中指相」最終何去何從？M+博物館今日安排傳媒預覽，西九董事局主席唐英年表示，開幕展將不會展出任何一幅《透視研究》的作品，但會有艾未未的其他作品。唐英年指，有關作品仍在審視中，認為M+博物館作為香港首個當代藝術館，必須清楚顯示M+並非「法律之上」(above the law)，但重申不代表「依家睇唔到就係犯法」，惟未有透露日後會否及何時會展出。

唐英年致詞時提到，M+博物館開幕充分反映香港並非文化沙漠，已可躍身成為國際文化藝術中心，期望市民入場能保持開放及包容的態度欣賞，並強調M+一直致力維護藝術表達自由及創作自由，但重申所有展覽均合符《基本法》、《國安法》及其他香港法例。

唐英年：「中指相」不應「單丁」展出

M+博物館部分館藏早前惹起爭議，其中艾未未的《透視研究：天安門》，顯示一隻向天安門舉起的中指，被建制派連番狙擊質疑違反《國安法》。唐英年今日再度開腔回應，確認整個系列、約20至30幅的《透視研究》作品均不會在開幕展覽展出，並解釋指整個系列應該一同展出，不應「單丁」擺放，而該系列仍在進一步審視中，重申不代表作品違反任何法例，但沒有透露日後會否展出。

唐英年亦提到，部分當代藝術品令人難以理解，或會令人感到「唔舒服」、「好核突」，故希望大眾保持包容及開放態度，了解藝術家創作時的背景及意念。

展出艾未未兩作品

至於獲准展出的艾未未作品最少有兩件，分別為《洗白》及《長安街》，均位於「M+希克藏品：從大革命到全球化」展覽。根據博物館的介紹，前者創作於1995年至2000年，屬於陶罐、工業油漆作品，揭示社會和文化廣泛的張力，而白漆逐漸剝落代表「粉飾洗白不僅無法完全掩蓋過去，而且還會成為歷史的一部分」；後者創作於2004年，為彩色、有聲、長達10小時的影像。

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