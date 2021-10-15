MacBook Pro 2021｜MBP 2021詳細規格+香港價錢 即日接受預訂

Apple於本港時間凌晨舉行新品發布會，焦點除落在AirPods 3外，還有全面改用自家製晶片的全新MacBook Pro。

新MacBook Pro設14吋及16吋兩個版本，屏幕實際可視區域分別為14.2吋及16.2吋，採用M1 Pro或M1 Max晶片。跟 iPad Pro 12.9吋一樣，新MacBook Pro亦用上Liquid Retina XDR Display，配合Mini-LED背燈，新機並首度採用iPhone 13的ProMotion更新頻率自動適應技術，可對應120Hz更新頻率，增強操作時的流暢度。

14吋MacBook Pro的基本版及進階版，均使用 Apple M1 Pro 晶片，分別內置8核CPU配14核 GPU，以及10核CPU配16核GPU。用戶可按需要升級為 Apple M1 Max 晶片，並可選10核 CPU配24核GPU，以及10核CPU配32核GPU。新MacBook Pro受惠於M1 Pro及M1 Max的規格，支援32GB Unified Memory及64GB Unified Memory。

重新加入HDMI輸出MagSafe重新回歸

新推出的14吋及16吋MacBook Pro，Apple將更多連接埠帶到機上，包括HDMI顯示輸出、SDXC讀卡器，以及MagSafe 3充電頭，用戶可藉磁吸方式的MagSafe 3或透過Thunderbolt 4 為新MacBook Pro充電。

14吋MacBook Pro將可提供17小時續航力，機身重量為1.6kg；16吋MacBook Pro更可提供21小時續航力，機身重2.1kg，比上代多10小時。配合新機的快速充電技術，可在30分鐘內充至 50%電量。14吋及16吋MacBook Pro即日起接受預訂，並於本月26日起發售，售價分別由15,999港元起及19,799港元起。

AirPods 3登場第二代降價

另外，AirPods 3正式登場，採用了全新低失真率單元，支援在Apple Music上應用Dolby Atmos提高音質細節度，並加入了Pro款的Spatial Audio空間音效及全新的自適應EQ功能，Apple指針對FaceTime通話進行優化。至於第二代AirPods的價格，則降至1,099港元。

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