MIRROR╳ERROR｜女子假卡片冒認本報記者 am730強烈譴責保留追究權利

今日中午MIRROR與ERROR一同現身屯門市廣場，吸引不少粉絲到場支持，本報記者亦到場採訪這場「民間盛事」。不過，本報記者到場採訪期間，發現至少兩名女子以偽造的卡片假冒本報記者進入傳媒區域，最終該兩名女子被請離現場。本報就有人製作假卡片，以及冒認本報記者，保留一切法律追究權利，並強烈譴責有關涉及欺詐的行為。

假卡片製作粗糙

事發在今日早上11時許，本報3名記者抵達活動現場，並出示公司卡片作登記，獲現場活動公關告知，「你哋有同事嚟咗。」本報記者不解，遂向活動公關查詢，對方出示了兩張假冒本報記者的卡片，其中一張寫上「Mina Lam」的名字，另一張則沒有任何個人資料，只有本報的名稱，兩者造工皆非常粗糙。記者其後向活動公關出示真的公司卡片，供對方以資識別。

至少涉兩名女子

公關得悉有人冒認本報記者後，立即在現場尋找涉嫌冒認本報記者的人士蹤影。據本報了解，事件涉及至少兩名女子，她們起初拒絕承認冒認本報記者，惟在活動公關再三質問下，終於自行離開。期間，本報記者因忙於準備拍攝工作，未能與假冒本報記者的女子正面對質，亦不清楚她們的容貌。

事實上，早在2016年已有冒認本報記者的情況發生，當時有人兩度假冒本報記者企圖進入有明星出現的活動，更主動聯絡澳門的娛樂公司要求提供船票和傳媒通行證，方便直入音樂頒獎禮「採訪」；其後更有操普通話的女子手持假卡片，與同行3名女子進入一時裝品牌店，要求採訪著名韓國男團成員。