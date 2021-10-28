MMA｜綜合格鬥男女混戰 女選手被騎住狂打頭 網民譁然︰這是性侵！(有片)

何謂公平競技？不少人也愛看MMA(綜合格鬥)，認為夠刺激，但這場賽事卻令不少網民大呼慘不忍睹，皆因賽事由男女對戰，片段可見女選手被壓倒在地後，遭騎住瘋狂打頭，裁判見狀隨即中止賽事。

男女混戰MMA 女健身教練 VS 185cm男

這場男女混合MMA在波蘭琴斯托霍瓦 (Częstochowa)一間酒店內舉行，由女選手謝卡絲(Ula Siekacz)，對戰身高185公分的男對手姆瓦布爾(Piotrek Muaboy)。謝卡絲是健身教練兼「拗手瓜」選手，常在網上騷肌，但仍不是姆瓦布爾對手。

片段可見在第二回合初段，二人仍然拳來腳往，像勢均力敵，但漸見手長腳長的姆瓦布爾佔上風，一拳擊中謝卡絲面部，開始步履不穩的謝卡絲改變策略欲打埋身戰，低頭衝向對手，惟旋即被摔倒在地及被壓制。姆瓦布爾最終騎著謝卡絲，向她頭部連環出拳，裁判見謝卡絲再無還擊之力，宣判賽事結束。

網民︰這不是MMA

不少網民看罷片段大呼接受不了，有人認為賽事不公平，「這不是MMA」，「這是誰批准的？太駭人了」，有人甚至說「這是性侵犯！」有人則認為若要男女混戰，起碼應安排身型更健碩或更專業的女選手，對戰較瘦弱男士才「有得鬥」，否則男方贏了也不光采。

片段︰https://twitter.com/Matysek88/status/1454150535255367682

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