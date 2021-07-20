Netflix將進軍遊戲界 毋須另外付費

全球最大影音串流平台Netflix宣布即將開拓業務至遊戲界。

Netflix為用戶提供各式各樣電影、劇集和卡通等節目，在多個地方因疫情「封城」下，訂戶數目屢創新高，但隨着各地陸續放寬防疫限制，Netflix用戶增長亦放緩，今年第二季新增約150萬訂戶。

Netflix打算推出加入互動元素與旗下自家節目相關的遊戲。初步著眼於手機遊戲，將包含在訂閱方案內，用戶除了可繼續欣賞電影和劇集等節目，將來更可玩手機遊戲，毋須另外付費，遊戲亦不會有廣告。

《彭博社》：Netflix有望明年推出遊戲

Netflix創始人Reed Hastings在4月份曾表示，Netflix的增長確實遇到瓶頸。開拓業務至遊戲界的方案仍在規劃階段，《彭博社》引述知情人士表示，Netflix有望明年推出遊戲。Netflix則稱會繼續改善服務，期望第三季的新增訂戶有350萬。

有專家指出，Netflix開拓遊戲服務必仰賴雲端服務業者如Amazon或Google等業者的合作，但上述兩家公司已有遊戲服務，面對新進競爭對手搶佔遊戲市場，開價絕對不會便宜，後續雲端遊戲大戰將會更激烈。