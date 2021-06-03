Pampers百佳BB展消費「暖心」贈寄養家庭

兒童在幸福圓滿家庭成長非必然，且社會資源也未必能及時提供支援，每日至少有400至600名兒童輪候兒童院、兒童之家、寄養服務等至兒童住宿照顧服務機構，此段時間依賴「寄養家長」伸出援手。尿布品牌Pampers與百佳為支援寄養家長，明起至本月24日，凡於Pampers X 百佳的網上BB展購物購買Pampers產品，Pampers母公司「寶潔」(P&G)會聯同百佳送出「寄養媽媽拍住上心意包」乙份予一個寄養家庭，以感謝寄養家庭的付出。

寄養家長藉著健康的家庭生活安撫需協助兒童的情緒、生活所需等，直至他們能與家人團聚、入住領養家庭，或獨立生活。為支援他們，P&G推出「寄養媽媽拍住上」3年計劃，冀與各界合作提供支援，今次與百佳合作，在6月除推出上述送出心意包活動外，會透過全港11家提供寄養照顧服務機構，為本港3歲以下寄養兒童提供1個月用量的Pampers紙尿片及佳之選嬰兒用品。P&G香港及台灣高級副總裁暨董事總經理楊明康表示，冀行動推動嬰幼兒快樂成長，推動更多人成為寄養及領養家庭，幫助更多小朋友安全健康地成長。百佳超級市場董事總經理任良安亦指，冀合作喚起社會大眾對寄養服務的關注。