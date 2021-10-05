PC版《戰神》不支援簡體中文 內地網民：歧視中國玩家

Sony Playstation遊戲《戰神》(God of War)2018年版快將登陸PC平台，意味要玩《戰神》毋須特登買PS主機，讓不少玩家相當期待。不過有內地網民發現，PC版《戰神》竟然僅提供繁體中文，不支援簡體中文，質疑Sony「歧視中國玩家」。

在PS4平台大受歡迎的《戰神》將於明年1月14日登陸PC，目前在Steam、Epic Game開放預購。只要玩家擁有符合要求的硬體，就能在 PC 版本中體驗「真4K和無鎖幀率」。與此同時，該作還會支援DualShock 4/DualSense 手掣以及NVIDIA的DLSS和Reflex技術。當然，想用鍵鼠遊玩的話，亦可以自訂操作。不過，近日有中國玩家發現，原先Steam商店頁面顯示支援「簡體中文」，現在遭移除，改為支援「繁體中文」。

網民：戰神PS只有繁中啊

消息被分享到微博後隨即引起熱議，部分網民批評「繁體看著難受」、「請索尼正視中國大陸玩家的簡體中文需求，少來個繁體字陰陽怪氣的」、「經鑑定確定是辱華」、「索尼歧視大陸玩家」、「看來又是台灣臨時工了」、「製作公司別作大死踩政治紅線」、「對得起我們嗎？」

不過，亦內地網友對遊戲不設簡體毫不介意，反而對批評的人表示不認同「繁體怎麼了？還不是中文」、「不懂又再崩潰啥」、「又不會在內地發行，弄個簡中幹嘛？」、「戰神PS上也只有繁中啊」。