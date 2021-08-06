ProtonMail向瑞士交用戶IP 一名社運人士被捕

加密電郵服務ProtonMail早前應瑞士當局要求交出用戶的IP位址等資料，其後一名社運人士在法國被捕。ProtonMail強調會遵守瑞士法律，但只有在面對極端罪案時才會監察用戶IP位址。

總部設於瑞士的ProtonMail一直標榜重視用戶私隱和安全，採用端對端加密並預設不會記錄用戶IP位址。但近日有網民發現ProtonMail向當局提供用戶IP位址等資料，令人關注私隱問題。

事件源於法國警方調查去年巴黎有示威者佔領私人地方，透過歐洲刑警向瑞士當局要求ProtonMail交出一名用戶資料，最終開設該電郵帳戶的一名「青年氣候行動」成員在法國被捕。

ProtonMail事後刪「不會記錄你的IP」描述

ProtonMail澄清無將資料交給外國政府，只是遵守瑞士法律，而當局以處理嚴重罪行的渠道要求交出資料，公司不知涉事用戶是社運人士。ProtonMail強調用戶依法獲知會，而電郵內容和附件等被加密，公司和當局都不會看到。

Proton Mail行政總裁嚴育銓在 Twitter 上發文解釋事件，指公司是在法庭要求下提供資料的，同時表示看不到有上訴的可能。

事件公開後ProtonMail刪除「不會記錄你的IP」的描述，並在私隱權政策加上如果有人觸犯瑞士法律公司可能需要依法記錄IP位址協助調查。公司又指，用戶如果希望提高隱私度，可以考慮透過 VPN、Tor 瀏覽器等方式，進一步隱藏足跡。

ProtonMail 的隱私報告顯示，他們在 2020 年間收到了 3,572 宗來自瑞士執法機關的用戶查詢，當中 3,017 宗有提供協助。

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