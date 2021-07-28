PS5全球銷量破1000萬部 Sony銷售最快主機

自PlayStation 5(PS5)於去年11月12日推出以來，截至今年7月18日為止，已售出超過1,000萬部主機，銷售速度超越其所有PlayStation家族成員，成為Sony有史以來銷量增長最快的遊戲機。

PS5 用了 249 天達到 1,000 萬部紀錄，PS4 是 271 天。PS5比其PS4有較高畫質及較快處理速度，其銷售量亦因其獨家遊戲的流行而急升。單是遊戲《蜘蛛俠：麥爾斯 · 莫拉雷斯》(Marvel's Spider-Man: Miles Morales)就已售出超過650萬份，成為PS5最暢銷實體遊戲。《MLB The Show 21》來自「San Diego Studio」，是系列有史以來銷售速度最快的作品， 在所有平台上的銷售超過200萬套。自4月16日推 出以來，遊戲玩家人數已達到400萬。

Sony互動娛樂公司行政總裁Jim Ryan表示，雖然PS5普及速度比以前任何一款遊戲機都快，但PS5持續供不應求，仍然有許多工作需要做，希望玩家知道Sony在世界各地正面臨不同的獨特挑戰，而提高庫存仍然是工作的重中之重。

Jim Ryan：整個行業面對晶片短缺挑戰

Jim Ryan又指，相信即使防疫封鎖措施開始解除，消費者不會再被迫留在家中，玩家對PS5的需求仍會繼續，但承認整個行業正面對晶片短缺的挑戰。

對於晶片短缺，蘋果公司早前亦曾透露，雖然晶片短缺對最近一季生產的影響低於預期，但預計情況會在7月至9月期間惡化。

而Sony的競爭對手微軟表示，在最新一款Xbox發布後截至6月底的3個月內，其銷量亦暴增172%。