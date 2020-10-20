QFPay HK接通全球最大電商Shopify 為港商引進PayMe及FPS收款服務

隨著電子支付越趨普及，加上政府推出電子消費券，消費者及商戶對電子支付系統的要求更殷切。電子支付服務商QFPay HK（香港錢方好近）公布，正式引進滙豐旗下PayMe for Business以及「轉數快」作為收款選項。同時已經與電子商貿平台Shopify完成技術接合，其香港商戶可經QFPay HK接受消費者使用PayMe或FPS付款，為各類品牌及中小企電商提供便利、安全又快捷的支付選擇。

QFPay HK連接滙豐「智豐收」，可為核下近10,000個線上線下商戶提供更多元化的收款體驗。其合作伙伴Shopify作為全球用戶最多的電子商貿平台，消費者於其核下PC版網站付款時，可以PayMe掃描系統自動產生的二維碼，以進行及驗證交易；當消費者使用手機版網頁時，若選取使用PayMe付款，系統則會自動轉換至相應手機應用程式，省卻輸入信用卡號碼等程序，過程便捷安全。QFPay HK接通的FPS收款服務也即將於下月開通，有助商戶為消費者提供更靈活的支付選項。QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光指，用了近一年時間與三方進行協商及技術接合，終於促成相關合作，是拓展旗下商戶網絡的重要發展，相信將有助大幅提升QFPay HK的交易量近25%。