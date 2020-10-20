Am730
Am730
Am730
Am730
News
QFPay HK接通全球最大電商Shopify 為港商引進PayMe及FPS收款服務
10 小時前
#Hashtags
QFPayHK香港錢方好近Shopify
QFPay HK接通全球最大電商Shopify 為港商引進PayMe及FPS收款服務

隨著電子支付越趨普及，加上政府推出電子消費券，消費者及商戶對電子支付系統的要求更殷切。電子支付服務商QFPay HK（香港錢方好近）公布，正式引進滙豐旗下PayMe for Business以及「轉數快」作為收款選項。同時已經與電子商貿平台Shopify完成技術接合，其香港商戶可經QFPay HK接受消費者使用PayMe或FPS付款，為各類品牌及中小企電商提供便利、安全又快捷的支付選擇。

QFPay HK連接滙豐「智豐收」，可為核下近10,000個線上線下商戶提供更多元化的收款體驗。其合作伙伴Shopify作為全球用戶最多的電子商貿平台，消費者於其核下PC版網站付款時，可以PayMe掃描系統自動產生的二維碼，以進行及驗證交易；當消費者使用手機版網頁時，若選取使用PayMe付款，系統則會自動轉換至相應手機應用程式，省卻輸入信用卡號碼等程序，過程便捷安全。QFPay HK接通的FPS收款服務也即將於下月開通，有助商戶為消費者提供更靈活的支付選項。QFPay HK聯合始創人兼總經理梁生光指，用了近一年時間與三方進行協商及技術接合，終於促成相關合作，是拓展旗下商戶網絡的重要發展，相信將有助大幅提升QFPay HK的交易量近25%。

news-images
QFPay HK聯合創始人兼總經理梁生光表示，相信與PayMe及FPS合作有助大幅提升QFPay HK交易量近25%。
 news-images
Shopify香港區代表吳岱融對QFPay能夠支援PayMe for Business和FPS作全新收款方式表示期待，認為將為香港商戶及消費者締造雙贏。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/qfpay-hk接通全球最大電商shopify-為港商引進payme及fps收款服務-277936
#Hashtags
QFPayHK香港錢方好近Shopify
Am730

健康為重 美體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽 國家隊友贊助商齊撐

工展會購物節下周亞博舉行 場內優惠低至一折 打一針免費入場

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
健康為重 美體操天后比莉絲壓力爆煲突退賽 國家隊友贊助商齊撐
Am730
Am730
工展會購物節下周亞博舉行 場內優惠低至一折 打一針免費入場
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多