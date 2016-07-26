QS全球最佳留學城市 香港排第十五位

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布最新的「世界最佳留學城市排名」，首位連續3年由英國倫敦奪得，慕尼黑第二，韓國首爾與日本東京並列世界第三及亞洲榜首。本港跌一級位列全球十五位，連續兩屆錄得跌幅。

排名比較全球115個留學城市，根據大學排名、學生組成、城市嚮往度、僱主招聘活躍度、生活成本及學生評價，共6項指標評分。

本港位列全球第十五位，但仍穩佔亞洲排名第三位，僅次於首爾與東京。QS指，本港排名下跌與多項指標均出現跌幅有關，包括本港有4所大學的世界排名下跌，令「大學排名」指標微跌至第九位；反映城市對學生吸引程度的「城市嚮往度」連跌6位，「僱主招聘活躍度」更大跌10位，建議本港高等教育界應繼續培養具有僱主重視的技能的畢業生。QS同時指，未有證據反映本港排名下降與《港區國安法》及新冠肺炎疫情有關。

內地5城市上榜 QS：北京大學及清華大學排名上升

中國內地的北京、上海、南京、武漢及廣州共5個城市上榜，其中北京以排第二十五位居首，QS指，當地的北京大學及清華大學，在世界大學的排名上升，「大學排名」指標位居世界第4等指標增長，使得排名提高。