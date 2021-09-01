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Signal死機｜Signal故障多小時「100%恢復」網民話未得 美德澳本港多地受影響
3 小時前
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Signal死機｜Signal故障多小時「100%恢復」網民話未得 美德澳本港多地受影響
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Signal在Twitter發文交代故障及修復進度。(互聯網)
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在Signal宣布已100%修復後，仍有不少外地網民留言說未能正常使用該app。(互聯網)

不少本港市民在今晨約10時慘被「熄爐」——發現即時通訊app Signal死機，不能收發訊息及連接伺服器，Signal稱事涉主機斷線(hosting outage)。約4小時後，Signal在Twitter表示已99%修復，並為事件致歉；該公司在約50分鐘後再出po，宣布已100%回復運作，但仍有個別網民在Twitter留言稱未能如常使用該app，有人稱可以收訊息及通話，但未能發短訊予部分聯絡人，有人則說未能在群組發訊息。

根據監測網站Downdetector數據，受今次事件影響的用戶，遍及全球多個地區，除本港外，還包括美國、澳洲及德國等，該網站接獲逾1,300宗匯報，當中43%指app的運作有問題、36%指不能發送訊息，另有21%指未能連接伺服器。Downdetector亦顯示，Robinhood、Reddit、Google Nest及Tinder等平台亦在差不多時間發生故障，未知是否與令Signal死機的問題有關。

網民批評Signal透明度不足

有網民不滿Signal沒有具體說明所遇問題，「你們對於實際上發生何事，應更具透明度，否則將流失用戶。是不是單一主機或數據中心就可令Signal死機？」

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Signal死機｜Signal故障多小時「100%恢復」網民話未得 美德澳本港多地受影響

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/signal死機｜signal故障多小時「100恢復」網民話未得-美德澳本港多地受影響-286441
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