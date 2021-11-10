SmarTone 5G網速擂台登陸apm

SmarTone即日起至本周日(14日)，在觀塘apm設立SmarTone「5G網速擂台」，讓大眾親身體驗5G與4G速度分別。場內設有不同展區，包括「5G網速擂台」、「虛擬實境單車體驗」及「全港首部5G遙距夾公仔機」。

⚫5G網速擂台

使用網絡速度測試應用程式，用家可在30秒內測試不同網絡供應 商網絡下載速度、上傳速度、Ping和穩定性

⚫虛擬實境單車體驗

透過高速上下載及低時延的5G，在短時間內傳輸大量影像數據，配合雲端運算，連結VR裝置及運動感應器後，360度展示Google實境路線，出發遊世界，享受沿途景色

⚫全港首部5G遙距夾公仔機

5G高速傳輸及極低時延突破地域限制，利用串流直播方式，配合多角度鏡頭即時傳送高清影像，玩家可以隨時轉換鏡頭，計算最佳位置， 展神級夾公仔技巧

SmarTone「5G網速擂台」

地點：apm大堂層

日期：11月10日至11月14日

時間：中午12時至晚上9時