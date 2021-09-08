SpaceX展開首次全平民3日太空旅行

美國太空探索科技公司SpaceX的太空船「堅韌號」，搭載4名平民太空旅客升空，是史上首次沒有專業太空人的團隊乘坐火箭進入太空軌道。

「堅韌號」在本港時間早上約8時，於佛羅里達州卡納維爾角升空，展開3日的太空旅程，將以時速2萬7360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈，目標高度為575公里，超越國際太空站的繞行軌道。太空旅遊結束時，堅韌號將會降落在大西洋海面。

乘客全無正式接受過太空人訓練

這次名為「靈感4號」(Inspiration4)的載人飛行任務，4名乘客都未正式接受過太空人訓練。美國著名商人伊薩克曼(Jared Isaacman)早前已經認購全部4個名額，並捐出3座位。包括經比賽贏得席位的科學家Sian Proctor ；因朋友中獎而獲得席位的工程師Chris Sembroski；以及為醫院籌款的癌症康復者兼醫護Hayley Arceneaux 。SpaceX在網上直播過程，他們出發前面露笑容，向鏡頭揮手。

4名乘客在太空逗留期間不用駕駛太空船，而是由地面人員控制，但他們亦進行了長達 6 個月的訓練，除了身體的訓練和惡補基本知識外，也進行了長時間的模擬器訓練，了解怎麼應對各種臨時狀況。

伊薩克曼由綴學走到坐擁20億美元身家

38歲的伊薩克曼，坐擁20億美元身家，他曾形容這趟太空旅行「 實現他畢生夢想，邁向一個人人都可探索星空的未來 」。

伊薩克曼於16歲時綴學，2年後創立了一家零售整合支付處理與技術解決方案供應商United Bank Card，之後亦改名為Harbortouch。在經營10年後，已擁有6萬名商家客戶，每年處理約110億美元的金流。2014年開始併購策略，包括買下POS機服務業者Merchant Servies等。2017年，伊薩克曼主導收購支付閘道器業者Shift4 Payments，公司也正式改名為「 Shift4 Payments 」。其業務不僅限於支付，還有其他增值服務，目前以觀光、零售、餐飲、電子商務、住宿、遊戲等產業客戶為主，重要客戶包括希爾頓集團、四季飯店、肯德基等。Shift4 Payments至今每年處理的金流已增至2,000億美元。

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