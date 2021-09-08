SpaceX｜咁靚得唔得㗎！4平民上太空 Space X 公開窗外美景分甘同味 (有片)

美國太空探索科技公司SpaceX的太空船「堅韌號」(Resilience)，於當地時間周三晚上8時02分載著4名平民，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心順利升空，展開為期3天的太空旅程。SpaceX不久在網上發布片段，把4名旅客在太空所見的美景，分享予普羅大眾。

由「獵鷹9號」火箭搭載升空

SpaceX太空旅程，採用的是「飛龍號」(Crew Dragon)太空船，「堅韌號」是其中一艘。不得不提的是兩截式火箭「獵鷹9號」(Falcon 9)，因「堅韌號」是由它搭載，從地面升空，在起飛後約4分鐘，首截火箭分離，隨即折返地球。第二截火箭接力推動「堅韌號」向上飛，其後亦隨之脫離。

「堅韌號」接著分兩階段進行點火加速，最終成功進入約585公里高的巡航軌道，較原定計劃的575公里稍高。據報此高度，較國際太空站(420公里)及哈勃太空望遠鏡(540公里)所處位置還要高。與此同時，第一截火箭亦順利在太西洋回收，供之後再用。

接著是萬眾期待的一幕︰「堅韌號」前端的拱形窗「揭幕」。從SpaceX公開的片段，可見蔚藍的地球呈現在眼前，完全震撼眼球。

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