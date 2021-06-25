Tesla據報擬向其他汽車製造商開放充電網絡

美國電動車生產商Tesla據報計劃向其他汽車製造商，開放充電網絡。

報道說，特斯拉一直與挪威韋斯特蘭郡政府的監管部門聯繫，爭取獲得部署充電站的優惠措施，而當地政府只會對向所有汽車製造商開放的充電站，提供優惠措施。

有官員證實，Tesla計劃在2022年9月之前向其他汽車製造商開放超級充電網絡，因此當地批准Tesla獲得激勵措施。目前尚未清楚是否只適用於挪威，但Tesla近期亦在德國進行類似談判。

報道又指，對Tesla而言，在歐洲開放充電網路更容易，因為歐洲充電網絡介面，亦採用特斯拉使用的連接器。

超級充電網絡是Tesla 最大資產之一

超級充電網絡是當今世上最普及的快速充電系統，是Tesla 最大資產之一。根據目前公布的數據，全球已經有 2,700 座超級充電站，直流充電樁數量高達 2 .5萬支，成為Tesla 在部分國家銷量稱霸的原因。分析認為，Tesla 開放充電網絡，有助於其他車廠電動車的普及，同時也可能替Tesla創造額外利潤。

Tesla股價周四升3.5%，收678.82美元。