THE全球法律學排名 本港三大學齊跌

英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education, THE)公布最新世界大學學科排名，包括法律、社會、教育、商業及經濟，本港多間大學在排行榜均呈跌幅。其中在法律範疇，香港大學、城市大學及中文大學的排名均下跌，港大最新排第36位，比去年度跌15位；城大排第56位，較上次跌25位；中大更跌出百名以外。

在法律系上榜的大學來自39個國家或地區的257間學府，美國史丹福大學繼續稱冠，英國劍橋大學排第2，美國紐約大學位名列第3，牛津大學則屈居第4。新加坡國立大學全球排第8位，比去年升4位，成為唯一打入十大的亞洲院校。內地清華大學則排第37位，比去年升4位。

法律範疇清華僅落後港大一名

至於本港3間上榜大學排名均比往年下跌，其中以中大跌幅最為嚴重，跌出首百大，由往年第79名跌至今年僅排101至125位之間。排名最高的香港大學則排36名，但仍比去年下跌15位；城市大學則排56名，比去年跌25位；北京清華大學就排行37名，僅比港大落後1名。

港大回覆指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。中大表示，不同的排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果，將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。

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