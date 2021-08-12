TikTok下載量超FB Pokémon設官方帳號

株式會社Pokémon對外宣布，於中國短片分享平台TikTok，正式營運《寶可夢》官方帳號，並且同步公開以比卡超為主體的相關影片，歡迎所有喜歡《寶可夢》的朋友共同收看。

株式會社Pokémon表示，在TikTok開設官方帳號的關鍵目的，主要是想讓更多大朋友、小朋友們認識《Pokémon》，並且發展出新的交流管道。除了現已公開的比卡超們配合音樂跳舞片段等，官方也指出今後將會有各種Pokémon陸續登場亮相，配合TikTok的社群風格，推出更多新穎短影片及Pokémon最新資訊。

TikTok成2020年全球下載量最高App

根據數據分析公司App Annie的資料， TikTok超越Facebook(FB)，成為2020年全球下載量最高的手機應用程式，亦是唯一並非由FB持有而進入全球下載量前5名的手機應用程式，其餘4個則是FB、WhatsApp、Instagram 以及FB Messenger。

去年，時任美國總統特朗普曾頒布行政命令，禁止在美國下載TikTok，聲稱中國政府可以獲取其用戶數據，構成國家安全風險，TikTok母公司字節跳動一再否認指控。字節跳動嘗試通過出售部分美國業務予甲骨文及沃爾瑪，唯中國當局未有容許。拜登上任後將禁令正式撤銷。

TikTok繼續在全球流行，上週開始試用類似於Snapchat、FB和Instagram 上的限時消失模式，該功能容許用戶發布的內容在24小時後自動刪除。

TikTok於7月已宣布停止在香港營運。

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