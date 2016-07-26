TikTok強調不會把美國用戶資料提供予中國政府

字節跳動(ByteDance)旗下短視頻社交平台TikTok，其公共政策事務主管貝克曼(Michael Beckerman)在美國國會一個聽證會上，重申不會把美國用戶資料提供予中國政府。

美國參議院商務委員會(Senate Commerce Committee) 安排TikTok、Alphabet旗下YouTube、Snapchat等公司赴聽證會作證。貝克曼回應議員提問時承認，中國政府持有字節跳動股份，並有代表在公司董事會，但TikTok沒有將用戶資料轉至中國政府手上，他強調，公司已採取措施，保障在美國的數據，包括所有用戶資料都儲存在美國，備份就在新加坡，重申公司由設於美國的世界著名保安團隊管理數據。

共和黨參議員John Thune質疑TikTok可能比Facebook更著重內容演算法，可能導致不良資料更容易在平台散播，貝克曼說，TikTok願意向委員會提供演算法模式，以便委員會聘請外部顧問作評估。

委員會批TikTok等助長惡搞歪風

委員會在會前表示，應用程式「被錯誤使用在傷害孩童、提倡破壞行為上，例如在學校搞破壞、致命挑戰、霸凌、飲食失調、操控性的網紅行銷、打扮等等」。

《路透社》指貝克曼證詞寫道：「最近看到TikTok與其他平台愈來愈多『狡猾偷竊』(devious licks)相關內容，我們的調節團隊迅速採取行動移除這些內容」，並指「針對這些侵犯性的內容發出特別指引，積極偵測與移除內容，包括影音、主題標籤以及和這種歪風相關的音檔」。

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