Uber收購香港的士網約平台 冀推動的士業創新發展

網約車平台Uber在港經營多年，一直尋求突破。Uber今日宣布收購有約7萬名註冊司機的香港的士網約平台HKTaxi，盼藉此打進的士業，Uber強調此舉旨在增加的士司機賺取收入的機會，並為乘客帶來更便捷的出行方式。

Uber表示，是次合作將結合HKTaxi精湛的軟件設計和本地知識以及Uber在全球運營及科技研發的專業經驗，有助推動香港的士業界發展，又說此舉亦突顯了香港作為亞太區初創和交通樞紐的角色。Uber香港區總經理鍾志霆(Estyn)表示，很高興HKTaxi團隊加入Uber香港團隊，並期待能夠共同推動網約車在香港普及化，強調今次合作是HKTaxi在發展路上的一個全新里程。

至於HKTaxi作爲一個香港「土生土長」的應用程式，具備預約、配對和的士車資電子支付等功能，在過去8年，HKTaxi一直連繫的士司機及乘客。HKTaxi聯合創辦人Kay Lui表示，一直努力為全港的士司機和乘客帶來創新和更佳的服務，認為今次合作讓他們能夠以更具影響力的方式延續這使命。

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