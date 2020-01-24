Valve推出Steam Deck 售價約3100港元起

隨著Switch熱潮，掌上遊戲機又開始廣受歡迎，不少廠商開始研發相關掌上遊戲機，其中Valve將於今年12月推出Steam Deck掌機，採用Zen2+RDNA2 APU處理器，續航力最多可達8小時，預計售價為399美元(折合約3,100港元)起，即日開始在美、加、英、歐盟接受預訂，12月正式出貨

Steam Deck具備7吋觸控螢幕，比例為16:10，解析度為1,280x800，螢幕亮度達400 Nit，但只有60Hz更新率。SoC則採用AMD APU，採用Zen 2架構4核心8執行緒，頻率2.4至3.5GHz，有著448 GFlops FP32的運算效能；GPU則採用RDNA 2架構，8 CUs下有著512個 SP流處理器，時脈則在1.0至1.6GHz、1.6 TFlops FP32運算效能。

至於控制方面，Steam Deck具備 A、B、X、Y鍵、方向鍵、左右扳機、LB鍵和RB 鍵、2個全尺寸類比搖桿加電容式觸控、觸控板與陀螺儀和回饋等功能，操控上也設計的相當完整。儲存空間方面，有64GB eMMC、256GB NVMe SSD與512GB NVMe SSD等三種規格，另設有microSD卡擴充容量。

採用 SteamOS 3.0作業系統 直接登入帳號遊玩

Steam Deck機重約669克，內置有陀螺儀、立體聲喇叭和雙麥克風，並配有3.5mm耳機孔，續航力更最多可達8小時。有專屬基座，除了可直接充電外也提供DisplayPort 1.4、HDMI 2.0輸出，讓Steam Deck變成桌上遊戲機使用。

Steam Deck將採用SteamOS 3.0(Arch 架構)作業系統，意味著這部掌機可直接登入Steam 帳號直接遊玩，但相對其他 PC 遊戲則無法在這台上遊玩。玩家在Steam Deck上可以打開完整的Steam遊戲庫，並且也能使用聊天、遠端遊玩、雲端存儲、遊戲購買等Steam功能。