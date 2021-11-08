VIET SPA按摩院4人明年4月開審 法庭據悉批辯方索蔡展鵬供詞

時任警務處國安處長蔡展鵬涉今年初光顧無牌按摩店的事件曝光後，涉事按摩店3女1男被控管理賣淫場所、經營沒有有效經營牌照的按摩院等6罪。案件今日於東區裁判法院進行閉門聆訊及第二次預審。辯方早前申請索取「一名非常高級警官」兩份內部聆訊供詞。據了解，所指的正是蔡展鵬，而控方拒絕提供，但裁判官鄧少雄認為供詞與案件有關，下令7日內交予辯方。案件將明年4月6日開審，預計審6天，其間各被告獲准以原有條件保釋。

辯方擬傳召蔡展鵬作供

控辯雙方今日進行閉門聆訊，爭議「一名非常高級警官」的供詞是否與本案有關。辯方大律師戴偉奧拒絕披露細節，僅於庭外表示滿意結果。據了解，法庭下令控方將蔡展鵬的供詞，以及共7,500小時的完整閉路電視片段交予辯方，辯方亦擬傳召蔡展鵬出庭作供。

VIET SPA 4被告否認控罪

4名被告依次為36歲女按摩師李亦晴、34歲無業越南籍女子元秋香、35歲女按摩師張明芳，以及61歲無業男子胡炳雄。首兩名被告被控於今年3月19日在莊士敦道勝意大樓1樓A，管理賣淫場所及管理沒有有效經營牌照的按摩院VIET SPA；第二、三被告被控於去年10月28日及11月5日在同地管理賣淫場所；第四被告則被控去年10月28日至今年3月19日期間在同地管理賣淫場所及管理沒有有效經營牌照的按摩院VIET SPA。

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