Viu撼贏Netflix 東南亞訂閱用戶破520萬人

研究公司Media Partners Asia近日公布資料，截至今年6月30日，Viu已成為東南亞地區第二大的串流服務，在東南亞的訂閱用戶數達到520萬人，超越Netflix的480萬人，僅次於Disney+的600萬人。

根據《彭博》報道，Viu今年上半年的營業額增長29%，達8,300萬美元，其中訂閱及廣告收益分別增加40%及54%，合共佔營業額6,200萬美元，而淨虧損亦銳減75%至3億美元。

Viu由李嘉誠幼子李澤楷旗下的電訊盈科於2015年推出，在中東、非洲等16個市場提供服務，但在這些市場卻不算成功，2019年更因為資金不足而退出印度市場。報道提及，Viu東南亞的訂閱人數雖然暫時跑贏Netflix，但用戶的瀏覽時間卻不及Netflix長，並預計年底訂閱人數將會被追上，屆時Disney+仍會遙遙領先，故仍會面臨龐大挑戰。