VTC中電合作成立電力工程實驗室 助學生模擬環境分析實習

職業訓練局(VTC)與中電合作成立的中電電力工程實驗室，供修讀電機工程高級文憑等相關課程的學生，在實驗室內的「智能電網運行中心」實時模擬社區供電情況做分析，模擬社區出現局部停電時，如何即時分析數據和修復電網。

除模擬停電外，運行中心設有太陽能板和智能電錶，可連接至模擬系統進行測試。實驗室亦設「高壓培訓中心」，可以模擬真實高壓電力工作情況，有助學生學習相關操作和安全程序。

增設環境保護高級文憑

VTC為了配合行業發展，除了設立中電電力工程實驗室，還開辦藝術科技、環境保護、地理空間科學、商業(電子商貿)等新課程。當中更增設環境保護高級文憑(科目組)屬健康及生命科學學科與工程學科結合的跨學科課程，學生於第一、二學期學習核心科目知識後，再自選環境保護及環境管理高級文憑或環境工程高級文憑。VTC副執行幹事任影嬋指，各課程提供約30至60個學額。