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VTC獲2.7萬人報名稍微下跌 醫健西式包餅科目大熱
2 小時前
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VTCDSE放榜報名文憑試網上報名
VTC獲2.7萬人報名稍微下跌 醫健西式包餅科目大熱
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(VTC提供)

文憑試下周三放榜，職業訓練局(VTC)昨公布收生安排及情況，指今年開設140個課程共1.4萬個學額，至今共收到2.7萬項報名，較往年逾2.8萬的報名人數稍微下跌，最受歡迎為醫健相關科目。VTC高級助理執行幹事任影嬋(圖右二)指，報讀人數未因移民潮等因素而有顯著跌幅，報名人數符合預期，大致每名報名人士均獲有條件取錄。

今年最受歡迎的高級文憑科目為醫療保健、藥劑科學和西式包餅及糖藝，學士學位最熱門的則為營養及健康管理、廣告設計、廚藝及管理。醫療科目佔熱門課程的大多數，任影嬋估計是因整體社會老齡化，對醫療服務有很大需求。 

VTC今年1.4萬個學額中包括600個學士學位、8,000個高級文憑，其餘則為基礎文憑及職專文憑。在最受歡迎的科目中，高級文憑約每5個申請競逐一個學額，學士學位則每8個申請競逐一個學額。因應疫情，VTC繼續「網上收生」，透過「VTC中六入學申請平台」，讓考生於放榜當天至26日在網上報名，料1小時內可知取錄結果，只有特定科目須面試。VTC各院校亦開放即場報名，並有熱線提供支援。已獲有條件取錄的考生須於放榜當天下午4時前，透過網上平台確認學位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/vtc獲2-7萬人報名稍微下跌-醫健西式包餅科目大熱-275792
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