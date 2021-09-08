WSJ：內部研究顯示青少年指控IG加劇焦慮和抑鬱

Instagram被指其內容損害青少年，特別是年輕女孩的心理健康，Instagram周三為此辯護，並表示正計劃淡化鼓吹美麗外貌和體形的帖文和圖像。

IG：重要的是用戶如何使用社交媒體及使用心態

《華爾街日報》報道，Facebook一項內部研究顯示，旗下以照片為主的Instagram會對青少年、特別是少女造成傷害，但Instagram 公共政策負責人Karina Newton對此作出反駁。她說：「這項有關社交媒體對人們福祉影響的研究結果有好有壞，我們自己的研究反映了外部研究的結果……最重要的似乎是民眾如何使用社交媒體，以及使用的心態。」

她引用哈佛大學一項研究，指出美國青少年在社交媒體上正負面經驗交雜的「蹺蹺板」現象：一個青少年可能有一天喜歡在社交媒體與朋友聯繫，然後在另一天卻與同一個人發生衝突。

《華爾街日報》報道，多達數百萬年輕用戶每天使用Instagram，然而Instagram卻淡化對這些年輕人所造成的傷害，特別是他們看到圖片所宣稱美感而對自己身體感到羞恥的傷害。

Newton說：「世界上存在著負面的社交比較與焦慮等問題，因此這些問題在社交媒體上也會有。」報道指，上述的內部研究顯示，青少年指控Instagram加劇了他們的焦慮和抑鬱情況。

Newton表示，Instagram正致力了解哪些類型的帖文會讓瀏覽的用戶因為比較而感覺不好，因而促使用戶接觸較可能讓他們感覺良好的內容。她說：「我們愈來愈著重去解決負面的社會比較與身體形象問題。」